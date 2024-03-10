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80 лет назад погиб советский разведчик Николай Кузнецов

80 лет назад погиб советский разведчик Николай Кузнецов

Он был патриотом своей Родины. Этот бесстрашный и хладнокровный человек, блестяще говоривший по-немецки, заводил знакомства с врагами, входил в доверие, обводил их вокруг пальца.

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Комментарии
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Владимир
Белокурый еврей? А хоть бы и так. Был настоящим талантом, языки учил на лету, при чём с акцентом именно той провинции, с кем общался.
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3 час.
ternii66 кузьминский
Кто любит Россию, кто служит России, тот и русский. Петр Великий.
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1 час.
Valentina hohlova
любимые книги и фильмы в нашем детстве-юности все: о гениальном разведчике Кузнецове, о партизанах, молодогвардейцах,  Зое и её брате Космодемьянских, Гуле Королёвой. годы забвенья привели к тому что сейчас мы имеем, да и те кто на Востоке считает что им всё позволено.
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1 час.

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