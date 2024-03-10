80 лет назад погиб советский разведчик Николай Кузнецов

Белокурый еврей? А хоть бы и так. Был настоящим талантом, языки учил на лету, при чём с акцентом именно той провинции, с кем общался.

Valentina hohlova

любимые книги и фильмы в нашем детстве-юности все: о гениальном разведчике Кузнецове, о партизанах, молодогвардейцах, Зое и её брате Космодемьянских, Гуле Королёвой. годы забвенья привели к тому что сейчас мы имеем, да и те кто на Востоке считает что им всё позволено.