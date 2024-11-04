Эксперты назвали последствия запрета поставки палладия и титана из РФ в Европу

Предложенный США запрет на поставку палладия и титана из РФ в Европу ударит по высокотехнологичной промышленности Франции, Германии, Великобритании, рассказала заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ГУУ Светлана Сазанова.
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