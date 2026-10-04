Стало известно, какой доход по вкладам не облагается налогом в 2026 году

Уплатить налог с процентного дохода за этот год потребуется не позднее 1 декабря 2027 года Необлагаемый НДФЛ доход по банковским вкладам за 2026 год может составить 160 тысяч рублей, если до 1 декабря Банк России не повысит ключевую ставку выше 16% годовых.
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