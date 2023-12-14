В Иванове на 78-м году жизни умер экс-глава депфина региона Александр Грузнов

О дате, месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.С минуты молчания началось в четверг, 14 декабря, заседание Ивановской областной думы, главным вопросом которого стало обсуждение проекта бюджета региона на 2024 год.
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