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Уродство ради счастья: как матери в Африке и Индии калечат дочерей, чтобы устроить их жизнь

Уродство ради счастья: как матери в Африке и Индии калечат дочерей, чтобы устроить их жизнь

Понятия женской красоты в разных странах существенно отличаются. Каноны привлекательности складываются столетиями и на них оказывают влияния самые разные факторы: религия, социальные условия и даже климат.

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