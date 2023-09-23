Военное обозрение

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Крымские депутаты обратились в Госдуму за изменением положения закона о границах с Украиной, так как у полуострова с Украиной границ уже нет

Крымские депутаты обратились в Госдуму за изменением положения закона о границах с Украиной, так как у полуострова с Украиной границ уже нет

Как известно, осенью прошлого года в составе России появились четыре новых региона – ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.

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