Президент России призвал РЖД к бдительности. Уголь пошёл на рекорд. Луганск и Донецк — к высоким скоростям. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе были планы Владимира Путина запустить ВСМ до Луганска и Донецка, прогнозы Андрея Белоусова по росту ежегодного объёма контейнерных перевозок к 2030-му до 10 млн TEU и грядущий пиковый рост мирового спроса на уголь.