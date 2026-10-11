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Samsung Galaxy S27, S27+ и S27 Pro получат Exynos 2700, а Snapdragon оставят для самой дорогой модели Galaxy S27 Ultra

Samsung Galaxy S27, S27+ и S27 Pro получат Exynos 2700, а Snapdragon оставят для самой дорогой модели Galaxy S27 Ultra

Компания намерена расширить использование собственных процессоров Инсайдер Tarun Vats раскрыл возможную стратегию Samsung для флагманской линейки Galaxy S27, выход которой ожидается в 2027 году.

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