Samsung Galaxy S27, S27+ и S27 Pro получат Exynos 2700, а Snapdragon оставят для самой дорогой модели Galaxy S27 Ultra

Компания намерена расширить использование собственных процессоров Инсайдер Tarun Vats раскрыл возможную стратегию Samsung для флагманской линейки Galaxy S27, выход которой ожидается в 2027 году.
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