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Honor MagicBook X 14 Pro и 16 Pro 2024 года поступили в продажу в России

Honor MagicBook X 14 Pro и 16 Pro 2024 года поступили в продажу в России

На рынке выходит обновленная версия ноутбуков Honor MagicBook X 14 Pro и Honor MagicBook X 16 Pro. Новые модели оснащены процессорами Intel Core i5-13420H 13-го поколения, которые могут работать с частотой до 4,6 ГГц.

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