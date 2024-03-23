Honor MagicBook X 14 Pro и 16 Pro 2024 года поступили в продажу в России

На рынке выходит обновленная версия ноутбуков Honor MagicBook X 14 Pro и Honor MagicBook X 16 Pro. Новые модели оснащены процессорами Intel Core i5-13420H 13-го поколения, которые могут работать с частотой до 4,6 ГГц.
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