Климатолог Карнаухов: предстоящая зима в России может быть тёплой

Старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН, климатолог Алексей Карнаухов рассказал, что предстоящая зима в России может оказаться тёплой и повторить периоды прошлых лет, когда в центре страны почти не было снега.
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