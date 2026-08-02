В Орске гости отравились салатами на свадьбе и слегли с температурой под 40

Кафе, где проводилось торжество, предложило пострадавшим компенсацию… в 500 рублей.В городе Орске Оренбургской области свадебное торжество в кафе "Эдем" обернулось массовым отравлением: 17 из 26 гостей заболели, у 10 лабораторно подтвердился сальмонеллез.
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