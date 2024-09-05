В Black Desert можно взглянуть на предварительную цепочку заданий Сеула В MMORPG Black D...

В Black Desert можно взглянуть на предварительную цепочку заданий СеулаВ MMORPG Black Desert было выпущено обновление, включающее предварительную цепочку заданий “Страны Утра: Сеул”, доступную персонажам 56 уровня и выше после завершения Сказания об Имуги.
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