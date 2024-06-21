Марочко: ВСУ увеличили число атак под Волчанском и Липцами

Число предпринимаемых украинскими военными попыток атак в окрестностях Волчанска и села Липцы в Харьковской области увеличилось за сутки почти в полтора раза, сообщил подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко в соцсети «ВКонтакте».