Марочко: ВСУ увеличили число атак под Волчанском и Липцами

Число предпринимаемых украинскими военными попыток атак в окрестностях Волчанска и села Липцы в Харьковской области увеличилось за сутки почти в полтора раза, сообщил подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко в соцсети «ВКонтакте».
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