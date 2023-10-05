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    Хрень какая то, уксус, конечно полезная вещь, но то, что тут написано...Турки покупают до...

Турки покупают домой по 5 бутылок уксуса за раз: решила спросить зачем и узнала 5 полезных лайфхаков, теперь делаю также

Турки покупают домой по 5 бутылок уксуса за раз: решила спросить зачем и узнала 5 полезных лайфхаков, теперь делаю также

Уксус — это и эффективный очиститель, и осветлитель, и дезинфектор, и даже гербицид. А еще - верный помощник каждой хозяйки! Вот уже 5-й года подряд посещаем Турцию, и с каждым годом узнаю всё больше нового и интересного про это страну.

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Комментарии
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Наталья Бушуева
Хрень какая то, уксус, конечно полезная вещь, но то, что тут написано...
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18 час.
Пульхерия Djem
Поливаю половик перед входной дверью.
Ответить
18 час.
МГ
Малик Гумеров
&quot;Все запахи, даже пищевые, исчезают.&quot; - пипец !   БАЛДЕЮ ОТ &quot;АРОМАТА&quot;  УКСУСА ???     На вкус и цвет ..... !
Ответить
16 час.

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