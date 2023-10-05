Турки покупают домой по 5 бутылок уксуса за раз: решила спросить зачем и узнала 5 полезных лайфхаков, теперь делаю также

Уксус — это и эффективный очиститель, и осветлитель, и дезинфектор, и даже гербицид. А еще - верный помощник каждой хозяйки! Вот уже 5-й года подряд посещаем Турцию, и с каждым годом узнаю всё больше нового и интересного про это страну.