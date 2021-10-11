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Молдавия попросила ЕС о помощи в чрезвычайных поставках газа

Молдавия попросила ЕС о помощи в чрезвычайных поставках газа

Молдавия призвала Европейский союз к чрезвычайным поставкам газа на фоне его нехватки. Об этом пишет издание Financial Times, ссылаясь на несколько источников, которые участвуют в переговорах.

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