Молдавия попросила ЕС о помощи в чрезвычайных поставках газа

Молдавия призвала Европейский союз к чрезвычайным поставкам газа на фоне его нехватки. Об этом пишет издание Financial Times, ссылаясь на несколько источников, которые участвуют в переговорах.
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