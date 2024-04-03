Чонгук заставил Ви извиниться за конфликт в армии: «Признай, что это было несправедливо»

В тот момент, когда ребята только собирались пойти в армию, анонимные источники из Южной Кореи сообщали публике, что их отношения совсем разгладились, а виной тому тот факт, что Чонгук (Jungkook) не пошел на службу вместе с Ви и предпочел ей тренировочный лагерь с Чимином (Jimin).