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Ходжес: в случае победы Москвы Европе может угрожать единая армия России и Украины

Ходжес: в случае победы Москвы Европе может угрожать единая армия России и Украины

Победа ВС РФ в украинском конфликте грозит коллективному Западу многими последствиями. Экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес предположил, что в этом случае в состав ВС РФ войдут украинские подразделения, что превратится в проблему для объединенной Европы.

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