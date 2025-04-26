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Президент Литвы призывает пересмотреть христианское учение на фоне кризиса

Президент Литвы призывает пересмотреть христианское учение на фоне кризиса

Президент Литвы Гитанас Науседа, посетив Ватикан на похоронах Папы Франциска, предложил пересмотреть христианское учение, считая необходимым использовать силу для противодействия злу в нынешней геополитической обстановке.

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