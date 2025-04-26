Президент Литвы призывает пересмотреть христианское учение на фоне кризиса

Президент Литвы Гитанас Науседа, посетив Ватикан на похоронах Папы Франциска, предложил пересмотреть христианское учение, считая необходимым использовать силу для противодействия злу в нынешней геополитической обстановке.
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