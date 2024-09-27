Врач Сухорукова: частое употребление сосисок может привести к колоректальному раку

В обработанном мясе содержится много соли и насыщенных жиров Ежедневное употребление сосисок, как и обработанного мяса в целом, повышает риск развития колоректального рака, деменции, а также увеличивает вероятность появления ишемической болезни сердца, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.