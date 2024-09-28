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Мода и Шоу-бизнес

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Ирина Болгар поделилась романтичными кадрами с Павлом Дуровым и рассказала, как начались их отношения

Ирина Болгар поделилась романтичными кадрами с Павлом Дуровым и рассказала, как начались их отношения

Что ни день, то новый поток признаний и откровений от Ирины Болгар. Предполагаемая мама троих детей Павла Дурова продолжает свою вендетту: на этот раз она поделилась семейными кадрами, сделанными в период с 2013 по 2021 год.

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