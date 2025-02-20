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Царьград

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Пять миллионов лет изоляции: уникальные обитатели найдены в пещере Мовиле

Пять миллионов лет изоляции: уникальные обитатели найдены в пещере Мовиле

Ученые нашли в пещере Мовиле 53 вида беспозвоночных, из которых 37 являются эндемиками.5,5 миллионов лет назад в отдалённой пещере, недоступной для внешнего мира, сформировалась уникальная экосистема.

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