Призывник из Перми оштрафован на 40 000 рублей за неявку в военкомат

Его признали годным после медицинского обследования во время весеннего призыва.Мотовилихинский суд Перми рассмотрел дело в отношении призывника, который не явился по повестке на срочную военную службу, не имея законных оснований для этого.
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