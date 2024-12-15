Эндокринолог Комиссарова: почему таблетки для похудения не приносят результата

Эндокринолог Комиссарова объяснила, почему жиросжигатели не помогут потерять вес.Людям, которые мечтают похудеть, очень хочется сделать это быстро, поэтому многим кажется очень привлекательной идея "волшебной таблетки", которая без лишних усилий поможет сбросить вес.