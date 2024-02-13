Заменить? А почему просто не заметить этот "праздник пи... геев"?

Э Эльвира Кто хочет, пусть отмечает праздник. Имеет право. Кто не хочет, пусть не отмечает. Насколько я знаю, официальным российским праздником День святого Валентина не является.А предложение депутата... такое ощущение, что ему заняться нечем. Международный день дружбы уже есть, 30 июля отмечается. Видимо, депутат об этом не знает. 😉

Александр Григоров Мутный праздник ..не подумав выставили ...Вы почитайте как следует ...что это за любовь и на чем основана ..Ну а валентина у нас не отмечают просто красиво открыточку послать и все ..