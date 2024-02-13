Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 209 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ваша Светлость
    Не дожьжёшься, фельдмаршал!:)))Зенитчик ВСУ «Лаг...
  • Олег Самойлов
    Никогда никому не желал смерти, но тебе желаю, чтобы ты издохла, падаль, в мучениях и нищете!Зенитчик ВСУ «Лаг...
  • ПавелЗзаварзин
    Животных (кобыл) обижать нельзя!"Что это было", -...

Заменить? А почему просто не заметить этот "праздник пи... геев"?

Заменить? А почему просто не заметить этот "праздник пи... геев"?

 День святого Валентина предложили заменить на Праздник дружбы и товарищества    Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил заменить День святого Валентина на Праздник дружбы и товарищества.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Э
Эльвира
Кто хочет, пусть отмечает праздник. Имеет право. Кто не хочет, пусть не отмечает. Насколько я знаю, официальным российским праздником День святого Валентина не является.А предложение депутата... такое ощущение, что ему заняться нечем.  Международный день дружбы уже есть, 30 июля отмечается. Видимо, депутат об этом не знает. 😉
Ответить
6 час.
Александр Григоров
Мутный праздник  ..не подумав выставили ...Вы почитайте как следует ...что это за любовь и на чем основана ..Ну а валентина у нас не отмечают просто красиво открыточку послать и все ..
Ответить
3 час.
Кошмар
Да ладно... Это внучка так пошутила. На самом деле школу закрыли на день для подготовки к ЕГЭ.  Комиссия там и прочее...😀😀😀
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх