День святого Валентина предложили заменить на Праздник дружбы и товарищества Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил заменить День святого Валентина на Праздник дружбы и товарищества.
Заменить? А почему просто не заметить этот "праздник пи... геев"?
Комментарии
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Э
Эльвира
Кто хочет, пусть отмечает праздник. Имеет право. Кто не хочет, пусть не отмечает. Насколько я знаю, официальным российским праздником День святого Валентина не является.А предложение депутата... такое ощущение, что ему заняться нечем. Международный день дружбы уже есть, 30 июля отмечается. Видимо, депутат об этом не знает. 😉
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6 час.
Александр Григоров
Мутный праздник ..не подумав выставили ...Вы почитайте как следует ...что это за любовь и на чем основана ..Ну а валентина у нас не отмечают просто красиво открыточку послать и все ..
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3 час.
Кошмар
Да ладно... Это внучка так пошутила. На самом деле школу закрыли на день для подготовки к ЕГЭ. Комиссия там и прочее...😀😀😀
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3 час.
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