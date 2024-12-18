В захваченном ПЦУ соборе в Черкассах собирались провести концерт

Концерт в отобранном у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Архангело-Михайловском соборе в Черкассах собралась провести раскольническая структура «Православная церковь Украины» (ПЦУ), 18 декабря сообщили в Союзе православных журналистов.
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