Глава евродипломатии Кая Каллас устроила истерику после выборов в Германии. https://listaj.ru/ya-prosto-boyus-kallas-ustroila-isteriku-p.
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В чухонии будет большуший шпротомогильник!!
Правильно боишься Кака-Дурёха, чувствуешь, что скоро закроются никому не нужные лавочки под названием ЕК и ЕП, и вернётся эстонская Кака туда, откуда пришла. Ты ведь, Дурёха, и твоя наставница Воровка фон дер Лгунья ничего не сделали для народа, а только пугали европейцев мифической угрозой и набивали свои карманы деньгами европейских налогоплатильщиков.
Кая! Вытри сопли и брысь на кочки к себе на Родину!