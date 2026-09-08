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«Я просто боюсь»: Каллас устроила истерику после выборов в Германии

«Я просто боюсь»: Каллас устроила истерику после выборов в Германии

Глава евродипломатии Кая Каллас устроила истерику после выборов в Германии. https://listaj.ru/ya-prosto-boyus-kallas-ustroila-isteriku-p.

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Svetlana Kuzmina

Правильно боишься Кака-Дурёха, чувствуешь, что скоро закроются никому не нужные лавочки под названием ЕК и ЕП, и вернётся эстонская Кака туда, откуда пришла. Ты ведь, Дурёха, и твоя наставница Воровка фон дер Лгунья ничего не сделали для народа, а только пугали европейцев мифической угрозой и набивали свои карманы деньгами европейских налогоплатильщиков.