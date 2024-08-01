Минобороны: ВСУ потеряли за июль более 60 тысяч военнослужащих

Больше всего потерь зафиксировано в период с 20 по 31 июля Вооруженные силы Украины за июль потеряли в зоне специальной операции более 60 тысяч военнослужащих, следует из сводок Министерства обороны России.
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