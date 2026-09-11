Wi-Fi 6, счетчик энергии и работа без интернета: Xiaomi представила умную розетку Smart Socket 4 за 7 долларов

Она поддерживает автоматические сценарии использования совместно с другой техникой Xiaomi Xiaomi представила умную розетку Smart Socket 4, которая подключается к Wi-Fi 6, позволяет удаленно управлять техникой и отслеживать ее энергопотребление.
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