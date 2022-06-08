Мировое обозрение

135 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАРЯГ РУС
    А не будут брать — отключим газ! /УправДом -  "Бриллантовая рука"/Россия ограничила...
  • Максим
    Вспоминается старая шутка про микросхему с десятью ножками и двумя ручками для переноски :-)Intel впервые вжи...
  • Ингерман Ланская
    а Это - Арест молодых коммунистов вызвал волну негодования по всему миру - вааще для поржать))))))))))))))))))))))))))Британские коммун...

Судья скончался после процесса в Алматы

Судья скончался после процесса в Алматы

В Алматы после судебного процесса скончался судья городского суда Биржан Карибжанов. Печальной новостью поделился замглавы Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК Елдос Жумаксанов на своей странице в Facebook.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх