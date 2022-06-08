Судья скончался после процесса в Алматы

В Алматы после судебного процесса скончался судья городского суда Биржан Карибжанов. Печальной новостью поделился замглавы Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК Елдос Жумаксанов на своей странице в Facebook.
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