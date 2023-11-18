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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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С «Эвертона» могут снять еще 9 очков, если иск «Лестера», «Лидса» и «Бернли» на 300 млн фунтов будет удовлетворен. У клуба не хватит денег, чтобы выплатить компенсацию (Daily Mail)

С «Эвертона» могут снять еще 9 очков, если иск «Лестера», «Лидса» и «Бернли» на 300 млн фунтов будет удовлетворен. У клуба не хватит денег, чтобы выплатить компенсацию (Daily Mail)

Вчера с ливерпульского клуба сняли 10 очков за нарушение финансовых правил Премьер-лиги, «ириски» опустились на предпоследнее место в таблице АПЛ.

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