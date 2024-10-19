«Родина Медиа» играет с Lit Energy в 8-м туре Кубка Медиалиги

Кубок Медиалиги, 8-й тур 19 октября, суббота «Родина Медиа» – Lit Energy – 0:0 (первый тайм) «Родина Медиа»: Клюкин, Бабунашвили, Запрягаев, Мурадов, Макеев, Прокопьев, Мусса, Несговоров, Алекс, Крап, Шакир.
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