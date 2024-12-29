НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

159 подписчиков

Генменеджер «Колорадо» о контракте Блэквуда на 5 лет и 26,25 млн долларов: «Он хорошо влился в игру и прекрасно вписался в раздевалку. Мы рады заключить сделку»

Ранее 28-летний голкипер подписал соглашение на 5 лет и 26,25 миллиона долларов. Средняя годовая зарплата (кэпхит) Блэквуда составит 5,25 миллиона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх