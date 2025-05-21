Снимая проклятие: «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы и завоевал первый трофей за 17 лет

«Тоттенхэм» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы. Подопечные Ангелоса Постекоглу ударно начали встречу, а под конец тайма открыли счёт, когда Бреннан Джонсон замкнул навес Ришарлисона с левого фланга.
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