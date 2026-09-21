Трамп пообещал сделать триумфальную арку военным комплексом

Преобразовать проект «великолепной Триумфальной арки» в Вашингтоне в проект «первоклассного военного комплекса/Триумфальной арки» согласился по просьбе военных президент США Дональд Трамп, о чем он сообщил 20 сентября в соцсети Truth Social.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым