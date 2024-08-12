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Аналитик Озер: Киев готовится к референдуму и переговорам с Россией в декабре

Аналитик Озер: Киев готовится к референдуму и переговорам с Россией в декабре

Турецкий аналитик сообщил, что украинский народ готовят к референдуму и переговорам с Россией.Несмотря на то, что позиции России и Украины относительно будущего мира далеки друг от друга, Киев все же готовит население своей страны к референдуму и переговорам об урегулировании конфликта.

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