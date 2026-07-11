Удар по нефтеперегонной станции Андреевка обнулил поставки на Кременчугский НПЗ Находит своё подтверждение информация о поражении нефтеперегонной (нефтеперекачивающей) с.
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Удар по нефтеперегонной станции Андреевка обнулил поставки на Кременчугский НПЗ Находит своё подтверждение информация о поражении нефтеперегонной (нефтеперекачивающей) с.
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