Загадка микробиологии: почему большинство микробов погибают в лабораториях?

Микробиологи давно задаются вопросом, почему большинство микробов погибают в лабораторных условиях. Новое исследование из Университета Ольденбурга объясняет это через сложные взаимосвязи в микробных сообществах.
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