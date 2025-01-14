Жена возможного любовника Седоковой ответила на слухи: «Мы ****** втроем!»

Вокруг личной жизни Анны Седоковой, бывшей солистки группы «ВИА Гра», не утихают страсти и скандалы. После трагической смерти Яниса Тиммы и развода имя певицы стало ещё чаще фигурировать в заголовках новостей.
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