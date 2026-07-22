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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Шяуляй» подписал Каролиса Лукошюнаса

28-летний защитник Каролис Лукошюнас (195 см) поможет «Шяуляю» в Еврокубке. Литовский клуб получил однолетнюю лицензию на участие в турнире.

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