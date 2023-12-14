Расчеты гаубиц Д-30 подавили опорный пункт боевиков на Артемовском направлении

На Артемовском направлении в районе Андреевки разведывательные подразделения отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Приморского края нашли взводный опорный пункт с засевшими в нем украинскими боевиков.
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