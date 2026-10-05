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"Был по-детски влюблён". В День учителя Роман Костомаров, Евгения Медведева и Камила Валиева вспоминают своих школьных преподавателей

"Был по-детски влюблён". В День учителя Роман Костомаров, Евгения Медведева и Камила Валиева вспоминают своих школьных преподавателей

В День учителя российские звёзды вспомнили своих школьных преподавателей. Так, Роман Костомаров, о котором Сарик Андреасян снял фильм, признался, что был "по-детски влюблён" в свою первую учительницу Ирину Николаевну.

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