2024-й не за горами. Путин бросает основной бюджет на силовиков. Что нас ждет

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитика2024-й не за горами. Путин бросает основной бюджет на силовиков. Что нас ждет автор - LUCKY SKORBICH Приветствую, друзья! Ну что, как нам и обещали, жизнь становится лучше, жизнь становится веселее.Вернуться к статье4514НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДмитрий Соловьеввариант "воровать меньше надо" похоже НЕ рассматривается в курсе ли ОН, что силовики присягали служить НАРОДУ и что на навальнят недовольство спихнуть вряд ли получиться, силовики тоже люди, у них есть родня, соседи, близкие и они сами видят все и все пакости включая рост цен, касаются и ихКремлебот ПутинаТы совсем из ума выжил?ВВВиктория ВикторияА силовикам, похоже, всем прививку сделали от совести, либо все сироты безродные.Николай КержаковЛиберальные ПРОТИВО-РЕЧИЯ ( ВООБЩЕ ПРОТИВ РЕЧИ НОРМАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА) - уже не катят в Русском Мире !!!!Бугаев СергейАвтор сего опуса, кто ты??? Покажи личико!!!! Откуда цифирьки, сам придумал или кто-то науськал???Дмитрий Соловьеву тебя есть ДРУГИЕ ??? в студиюНадеждаавтор - LUCKY SKORBICH-очень похоже, что тролль...ВВВиктория ВикторияДурак, ты Бугаев Сергей. Зайди на сайт правительства и ГД и увидишь проект представленного бюджета на следующий год... А то, блин, как бык на красную тряпку бросаешься и тебе подобные.Boris MaxSkorbich3@yandex.ru _____ LUCKY SKORBICH есть хохлоговнососовский бот...Сергей С СтанкинПочему все из либералистана думают,что народ не поддержит Путина?ИИринаХа ,хотя бы на том основании ,что в Интернете ,который есть у 70% российских семей , "поддерживаете " Путина только вы ,злобные шавки кремлеботы за "30 сребреников ".Евгений СуховеевИрина,пока на высказывание Сергея 4 плюса,и только один минус,наверно ваш.Александр Григоровда потому что у них один процентГусЕнаПричем, у нее полсайта не могут ей поставить минус, потому что в чс:))) А то б накидали ей сейчас:)Борис ГораЗа 30 сребреников такие как Вы постоянно вредят стране, выдавая себя за народ...Vlad ВладВали в свою усраину, МРАЗЬ госдеповская! Жаль, что ВВП добрый! Таких тварей, как ты, на фонарных столбах вешать надо!!! Жаль, что нет приказа!!!Василий Ивановичсосалка, ты ваще никто и звать тебя никакИИринаХа ,вот такое тупое ,злобное ,агрессивное быдло ,и специально набирают в путинские кремлеботы .TatyanaЗлобная шавка тут одна - Ирка, не сумевшая научиться работать самостоятельно. Хохлотролль. Где же твое "враги коммунистов на территории бывшего СССР"? Русофобка старая.TatyanaОна там и живет)))Vlad ВладТочно! Ничего, даст бог, мы ещё придём на Украину, так или иначе и одесская история, когда жители Одессы, за ОДНУ ночь, перевешали всех предателей, кто не смог убежать, будет иметь продолжение и таких тварей, как эта МРАЗЬ ( имя русское запачкавшая ) повесят сами украинцы!TatyanaНикому не желаю смерти. Особенно ей: для неё жизнь в нормальной стране с нормальных обиходом - уже наказание, практически - АД. В СССРе она бы сидела где-нибудь в горкоме партии и водила руками, а тут приходится троллингом зарабатывать))) Пусть пашет))) Для неё везде ад - на Украине по понятным причинам, а в Россию не зовут))) Да и не сможет она тут. Не любим мы таких тварей.Vlad ВладСогласен но всё же, погань эту НАДО ВЫЧИЩАТЬ... иначе, они как гной, будут вонять и разлагать организм.Олег Самойловирга-камуняга и этим ВСЁ сказано! она бесноватая! В переводе на нормальный русский язык - ЕБАНУТАЯ!Леонид ВасиленкоДурь несусветная.Евгений СуховеевНу конечно,более чем на 400 миллиардов увеличится...конечно увеличится,во первых инфляция,а во вторых денег в РОССИИ реально стало больше,и в третьих как говорил Наполеон,-Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую.Александр Григоровкакой дебил это накарябал ..?Надеждаавтор - LUCKY SKORBICH, ты откуда выполз, бес, чтобы расписываться за русский народ!?((Семен ЖаровВидя "СОГЛАСОВАНИЯ" на проведение МИРНЫХ мероприятий народом России, о которых в КРФ даже 1-го слова НЕТ, можно СМЕЛО предполагать абсолютно ЛЮБОЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ России и жизни граждан России!!!... ...Огромное спасибо за соблюдение КРФ, уважаемый ГАРАНТ соблюдения КРФ!!!АлексейПутин В.В. со своей командой работает правильно............а поэтому народ его поддерживает. Прошедшие выборы четко это показали.Рожденный СССР🤣😝🤩Николай ЗайчиковВсе это ожидаемо и только для полных идиотов не понятно . У него был хороший учитель расстрелявший в 1993 году парламент.Анатолий ВитушкинЗлобствующий фейковед за работой. Его задача: обгадить руководство страны за 30 сребренников от поляков, может литовцев и К.Василий ИвановичЯйчиков, тебя и всех сисянистов и либерастов мы просто кастрируем, такие уроды не должны размножатьсяНиколай ЗайчиковСудя по всему тебя уже кастрировали .TatyanaВсе будет проще))) Будут у них детей изымать, чтобы не засирали детям нежные души))) И их дети будут уже наши дети)) К тому все идет. Незачем их кастрировать - пусть немного потрудятся для страны. Хотя бы причинным местом))) Кроликов работать не умеет, а дурное дело - оно не хитрое)))Петр ШипиловЗначит Россия входит после выборов в феодальный фашизм. Воры уже себя ведут как феодалы.BBBriz BazelikАвтор, с какой целью, ты написал сей "опус", или описал свой "дурной сон"?!?Сергей НиковАвтор с украины и берет факты с самого правдивого сайта - спотолка. уаboris gaidukУвидел во сне на потолке, где "уа" тренируются - проснулся моча в голову ударила мощным потоком и вылилась наружу - больше нечего и сказать.Vladimir KharchenkoСтатья не просто провокативная, как и все статьи этого сайта, месторасположение которого вы хрен найдете. Самые страшные - это внутренние враги. Это те, кто может ударить ножом в спину. Это те, кто до сих пор варнякает на "Эхо Москвы-Ухо госдепа" такое словоблудие, как "аннексия Крыма", Россия напала на Украину, Россия сбила Боинг МН17 над Донбассом. Они не используют сознательно такое понятие, как УЕБУ (Укры галиченские-Европейцы в глубокой заднице-Бандера-УУ-Ёбки). Враги России кругом и рядом врут, лгут и фейкуют. Главарь рупора врагов РФ Венедиктов имеет "отмазку". Он вещает свою "правду" (в кавычках) через жопы Ганапольского, Пархоменко, Латыниной, Невзорова, Гондона Гордона (из УЕБУ), Шендеровича, Гозмана, Альбац, Розмана, нео-власовца Быкова-Зибельтруда и еще 154 особей, которые через соломинку в заднице надувают образ образины Навального и авантюриста Мишико Саакашвили, как истых борцов за демократию в России и Грузии соответственно. Их задача - развалить Россию, притворяясь даже "сталинистами". Бюджет еще не принимался. Майдан в России невозможен благодаря силовикам и правоохранительным органам. Нечисть России можно уничтожить не только силовыми методами. Кремль предпочитает "мягкую силу". ВВП останется главой России до тех пор, пока не исчезнет с лица земли квази-гос-образование УЕБУУ. Главаря "Эхо-Уха" похоронят за МКАДом рядом с могилой "деда Хасана", грузинским авторитетом для Саакашвили 90-х годиков. Аминь.Олег Самойловписаришка совсем ебанулся, рисуя этот бред "... в стране уничтожен военно-промышленный комплекс..."?Кремлебот ПутинаНу на цээвропе он точно если и не, то почти уничтоженBborzovавтор - LUCKY SKORBICH - пис ссатель, бляМMМария MazurinaБоишься, да, автор? Правильно! Бойся. Такие, как ты и должны бояться. Иначе вы опять страну разрушите.Комментировать
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