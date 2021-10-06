ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

42 180 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария Mazurina
    Боишься, да, автор? Правильно! Бойся. Такие, как ты и должны бояться. Иначе вы опять страну разрушите.2024-й не за гора...
  • Мария Mazurina
    Из дерьма можно сделать очень даже неплохую пулю - надо просто заморозить! Лайфхак!Молчание оппозици...
  • Anatolii Kondratenko
    Время рассудит.Я думал, что Васс...

2024-й не за горами. Путин бросает основной бюджет на силовиков. Что нас ждет

2024-й не за горами. Путин бросает основной бюджет на силовиков. Что нас ждет

автор - LUCKY SKORBICH Приветствую, друзья! Ну что, как нам и обещали, жизнь становится лучше, жизнь становится веселее.

Вернуться к статье
4514
Обсудить
Дмитрий Соловьев
вариант "воровать меньше надо" похоже НЕ рассматривается в курсе ли ОН, что силовики присягали служить НАРОДУ и что на навальнят недовольство спихнуть вряд ли получиться, силовики тоже люди, у них есть родня, соседи, близкие и они сами видят все и все пакости включая рост цен, касаются и их
Кремлебот Путина
Ты совсем из ума выжил?
Виктория Виктория
А силовикам, похоже, всем прививку сделали от совести, либо все сироты безродные.
Николай Кержаков
Либеральные ПРОТИВО-РЕЧИЯ ( ВООБЩЕ ПРОТИВ РЕЧИ НОРМАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА) - уже не катят в Русском Мире !!!!
Бугаев Сергей
Автор сего опуса, кто ты??? Покажи личико!!!! Откуда цифирьки, сам придумал или кто-то науськал???
Дмитрий Соловьев
у тебя есть ДРУГИЕ ??? в студию
Надежда
автор - LUCKY SKORBICH-очень похоже, что тролль...
Виктория Виктория
Дурак, ты Бугаев Сергей. Зайди на сайт правительства и ГД и увидишь проект представленного бюджета на следующий год... А то, блин, как бык на красную тряпку бросаешься и тебе подобные.
Boris Max
Skorbich3@yandex.ru _____ LUCKY SKORBICH есть хохлоговнососовский бот...
Сергей С Станкин
Почему все из либералистана думают,что народ не поддержит Путина?
Ирина
Ха ,хотя бы на том основании ,что в Интернете ,который есть у 70% российских семей , "поддерживаете " Путина только вы ,злобные шавки кремлеботы за "30 сребреников ".
Евгений Суховеев
Ирина,пока на высказывание Сергея 4 плюса,и только один минус,наверно ваш.
Александр Григоров
да потому что у них один процент
ГусЕна
Причем, у нее полсайта не могут ей поставить минус, потому что в чс:))) А то б накидали ей сейчас:)
Борис Гора
За 30 сребреников такие как Вы постоянно вредят стране, выдавая себя за народ...
Vlad Влад
Вали в свою усраину, МРАЗЬ госдеповская! Жаль, что ВВП добрый! Таких тварей, как ты, на фонарных столбах вешать надо!!! Жаль, что нет приказа!!!
Василий Иванович
сосалка, ты ваще никто и звать тебя никак
Ирина
Ха ,вот такое тупое ,злобное ,агрессивное быдло ,и специально набирают в путинские кремлеботы .
Tatyana
Злобная шавка тут одна - Ирка, не сумевшая научиться работать самостоятельно. Хохлотролль. Где же твое "враги коммунистов на территории бывшего СССР"? Русофобка старая.
Tatyana
Она там и живет)))
Vlad Влад
Точно! Ничего, даст бог, мы ещё придём на Украину, так или иначе и одесская история, когда жители Одессы, за ОДНУ ночь, перевешали всех предателей, кто не смог убежать, будет иметь продолжение и таких тварей, как эта МРАЗЬ ( имя русское запачкавшая ) повесят сами украинцы!
Tatyana
Никому не желаю смерти. Особенно ей: для неё жизнь в нормальной стране с нормальных обиходом - уже наказание, практически - АД. В СССРе она бы сидела где-нибудь в горкоме партии и водила руками, а тут приходится троллингом зарабатывать))) Пусть пашет))) Для неё везде ад - на Украине по понятным причинам, а в Россию не зовут))) Да и не сможет она тут. Не любим мы таких тварей.
Vlad Влад
Согласен но всё же, погань эту НАДО ВЫЧИЩАТЬ... иначе, они как гной, будут вонять и разлагать организм.
Олег Самойлов
ирга-камуняга и этим ВСЁ сказано! она бесноватая! В переводе на нормальный русский язык - ЕБАНУТАЯ!
Леонид Василенко
Дурь несусветная.
Евгений Суховеев
Ну конечно,более чем на 400 миллиардов увеличится...конечно увеличится,во первых инфляция,а во вторых денег в РОССИИ реально стало больше,и в третьих как говорил Наполеон,-Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую.
Александр Григоров
какой дебил это накарябал ..?
Надежда
автор - LUCKY SKORBICH, ты откуда выполз, бес, чтобы расписываться за русский народ!?((
Семен Жаров
Видя "СОГЛАСОВАНИЯ" на проведение МИРНЫХ мероприятий народом России, о которых в КРФ даже 1-го слова НЕТ, можно СМЕЛО предполагать абсолютно ЛЮБОЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ России и жизни граждан России!!!... ...Огромное спасибо за соблюдение КРФ, уважаемый ГАРАНТ соблюдения КРФ!!!
Алексей
Путин В.В. со своей командой работает правильно............а поэтому народ его поддерживает. Прошедшие выборы четко это показали.
Рожденный СССР
🤣😝🤩
Николай Зайчиков
Все это ожидаемо и только для полных идиотов не понятно . У него был хороший учитель расстрелявший в 1993 году парламент.
Анатолий Витушкин
Злобствующий фейковед за работой. Его задача: обгадить руководство страны за 30 сребренников от поляков, может литовцев и К.
Василий Иванович
Яйчиков, тебя и всех сисянистов и либерастов мы просто кастрируем, такие уроды не должны размножаться
Николай Зайчиков
Судя по всему тебя уже кастрировали .
Tatyana
Все будет проще))) Будут у них детей изымать, чтобы не засирали детям нежные души))) И их дети будут уже наши дети)) К тому все идет. Незачем их кастрировать - пусть немного потрудятся для страны. Хотя бы причинным местом))) Кроликов работать не умеет, а дурное дело - оно не хитрое)))
Петр Шипилов
Значит Россия входит после выборов в феодальный фашизм. Воры уже себя ведут как феодалы.
Briz Bazelik
Автор, с какой целью, ты написал сей "опус", или описал свой "дурной сон"?!?
Сергей Ников
Автор с украины и берет факты с самого правдивого сайта - спотолка. уа
boris gaiduk
Увидел во сне на потолке, где "уа" тренируются - проснулся моча в голову ударила мощным потоком и вылилась наружу - больше нечего и сказать.
Vladimir Kharchenko
Статья не просто провокативная, как и все статьи этого сайта, месторасположение которого вы хрен найдете. Самые страшные - это внутренние враги. Это те, кто может ударить ножом в спину. Это те, кто до сих пор варнякает на "Эхо Москвы-Ухо госдепа" такое словоблудие, как "аннексия Крыма", Россия напала на Украину, Россия сбила Боинг МН17 над Донбассом. Они не используют сознательно такое понятие, как УЕБУ (Укры галиченские-Европейцы в глубокой заднице-Бандера-УУ-Ёбки). Враги России кругом и рядом врут, лгут и фейкуют. Главарь рупора врагов РФ Венедиктов имеет "отмазку". Он вещает свою "правду" (в кавычках) через жопы Ганапольского, Пархоменко, Латыниной, Невзорова, Гондона Гордона (из УЕБУ), Шендеровича, Гозмана, Альбац, Розмана, нео-власовца Быкова-Зибельтруда и еще 154 особей, которые через соломинку в заднице надувают образ образины Навального и авантюриста Мишико Саакашвили, как истых борцов за демократию в России и Грузии соответственно. Их задача - развалить Россию, притворяясь даже "сталинистами". Бюджет еще не принимался. Майдан в России невозможен благодаря силовикам и правоохранительным органам. Нечисть России можно уничтожить не только силовыми методами. Кремль предпочитает "мягкую силу". ВВП останется главой России до тех пор, пока не исчезнет с лица земли квази-гос-образование УЕБУУ. Главаря "Эхо-Уха" похоронят за МКАДом рядом с могилой "деда Хасана", грузинским авторитетом для Саакашвили 90-х годиков. Аминь.
Олег Самойлов
писаришка совсем ебанулся, рисуя этот бред "... в стране уничтожен военно-промышленный комплекс..."?
Кремлебот Путина
Ну на цээвропе он точно если и не, то почти уничтожен
borzov
автор - LUCKY SKORBICH - пис ссатель, бля
Мария Mazurina
Боишься, да, автор? Правильно! Бойся. Такие, как ты и должны бояться. Иначе вы опять страну разрушите.

Картина дня

наверх