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Что делать, когда машина «клюет носом» и хуже тормозит

Что делать, когда машина «клюет носом» и хуже тормозит

﻿﻿После определенного пробега вы можете с удивлением заметить, что изменилась управляемость вашего автомобиля: "ныряние"; появилось при разгоне и торможении, изменилась устойчивость на поворотах, появилась даже склонность к заносу, крены кузова и плохая устойчивость на неровной дороге (вплоть до физических ощущений водителя каждая яма и выбоина), а в шиномонтажной мастерской Вам указали, что шины изнашиваются неравномерно.

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