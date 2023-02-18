Товарищеские матчи. «Ростов» играет с «Араратом», «Сочи» против «Факела»

Клубы Мир РПЛ продолжают проводить товарищеские матчи перед возобновлением сезона. Абу-Даби, ОАЭ «Ростов» – «Арарат-Армения» – 2:0 (2:0, второй тайм) Голы: 1:0 – Байрамян (30, с пенальти), 2:0 – Осипенко (43).
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