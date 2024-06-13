Буа районы башлыгы уллары белән махсус хәрби операциядә катнашучылар янына барды

<p>Бәйрәм көнендә Буа районы башлыгы <strong>Ранис Камартдинов </strong>уллары<strong> Рәхим</strong> һәм <strong>Рамзан</strong> белән Туган илне саклаучылар янына килде, алар яраланганнан соң туган ягында тернәкләнү уза.
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