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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Буа районы башлыгы уллары белән махсус хәрби операциядә катнашучылар янына барды

Буа районы башлыгы уллары белән махсус хәрби операциядә катнашучылар янына барды

<p>Бәйрәм көнендә Буа районы башлыгы <strong>Ранис Камартдинов </strong>уллары<strong> Рәхим</strong> һәм <strong>Рамзан</strong> белән Туган илне саклаучылар янына килде, алар яраланганнан соң туган ягында тернәкләнү уза.

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