Седан GAC Aion Ray 7: первая модель нового суббренда[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Китайский концерн GAC создал бренд Aion восемь лет назад специально для выпуска электрифицированных автомобилей.
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