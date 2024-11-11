Холодная сырая погода – испытание для суставов. Что делать, чтобы колени не ныли и не пришлось ходить с палочкой или передвигаться на коляске? Наш эксперт – врач травматолог-ортопед, директор Клиники травматологии, ортопедии и патологии суставов Сеченовского университета, заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и хирургии катастроф ИКМ им.
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