Холодная сырая погода – испытание для суставов. Что делать, чтобы колени не ныли и не пришлось ходить с палочкой или передвигаться на коляске? Наш эксперт – врач травматолог-ортопед, директор Клиники травматологии, ортопедии и патологии суставов Сеченовского университета, заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и хирургии ката­строф ИКМ им.