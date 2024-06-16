В Госдуме предложили установить алкотестеры в заведениях общественного питания и на АЗС

Депутат Госдумы Ярослав Нилов направил обращения в Министерство внутренних дел (МВД) и Министерство транспорта (Минтранс) с предложением установить алкотестеры в местах общественного питания и на автозаправочных станциях.
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