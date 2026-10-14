Энергетике нужны новые кадры: в АРПМ назвали самые перспективные направления

Спрос на развитие атомных технологий и подготовку специалистов для суверенной энергетики растет. Об этом заместитель генерального директора по международной и промышленной кооперации Агентства развития профессионального мастерства Алина Сингх рассказала в рамках Российской энергетической недели.
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