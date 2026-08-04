TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 041 подписчик

«Меня накрыло тотальное выгорание»: почему Андрей Малахов ушел с Первого канала после 25 лет эфиров

«Меня накрыло тотальное выгорание»: почему Андрей Малахов ушел с Первого канала после 25 лет эфиров

В августе 2017 года Андрей Малахов, посвятивший Первому каналу 25 лет и ставший лицом ток-шоу «Пусть говорят», перешел на «Россию 1».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГАЛИНА КНЯЗЕВА
Как же он осточертел!  Уже ,как у вечно чахнущего Якубовича, стол завален поборами...противно смотреть! Идет война,а он все &quot;на спевках&quot;...
Ответить
1 м.